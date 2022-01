« Un défi énorme mais ça fait partie de mon ADN »

Devenir directeur sportif, Julien Vauclair y aspirait. Le Jurassien avait d’ailleurs postulé à cette fonction à Lugano et faisait partie des deux « finalistes ». Le choix du club tessinois s’est finalement porté sur Hnat Domenichelli, laissant à l’ancien défenseur jurassien une fonction au recrutement. « Mais j’ai bien réalisé en travaillant avec lui que c’est ce que j’avais envie de faire. Je me sentais prêt et j’avais besoin de responsabilité et de me retrouver avec un groupe car mon travail ces deux dernières années était plutôt solitaire », explique Julien Vauclair qui ne se voyait pas quitter Lugano pour un autre club que le HC Ajoie qui l’a formé. Sa mission sera désormais de bâtir une équipe capable de tenir le choc en National League la saison prochaine, d’autant plus que la menace d’une relégation devrait réapparaitre pour les clubs de bas de tableau. « C’est un challenge énorme, mais toute ma carrière l’a été. Et j’ai besoin de ça, de me surpasser, ça fait partie de mon ADN », lâche avec appétit l’Ajoulot.