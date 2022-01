Le leader trop solide pour le HC Ajoie

Le chemin de croix se poursuit pour le HC Ajoie. Il a perdu 4-1 contre Fribourg-Gottéron jeudi devant 3'148 spectateurs à Porrentruy. Les Jurassiens se sont certes montrés volontaires, mais le leader de National League n’a pas eu à forcer son talent pour disposer de la lanterne rouge. Le but de l’espoir a été inscrit par Philip-Michaël Devos après la mi-match, mais Fribourg avait déjà planté trois clous.





Un but invraisemblable

Une phase de jeu résume à elle seule la période que traverse le club ajoulot : 17e minute de jeu… l’attaquant fribourgeois Sandro Schmid adresse un centre depuis l’arrondi de la patinoire. Le puck rebondi on ne sait trop comment entre le dos du défenseur Jérôme Leduc et la crosse du gardien Tim Wolf, s’envole, lobe le portier ajoulot et termine au fond des filets. Le but-gag par excellence. C’est 1-0 pour Fribourg. Appelez-ça la guigne, la malchance, la poisse… qu’importe le mot, il symbolise ce que vit le HCA. Actuellement, il n’y a absolument rien qui tourne en sa faveur.

Le leader a creusé l’écart dans la première partie du deuxième vingt et assuré sa victoire en supériorité numérique au moment où Ajoie avait eu plusieurs occasions de revenir à 3-2.