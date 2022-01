Le HC Ajoie vole en éclats

L’armada zougoise était beaucoup trop forte pour le HC Ajoie. La troupe jurassienne de National League de hockey sur glace a perdu 11-0, vendredi soir, sur la glace des joueurs de Suisse centrale. Face à une formation dont la profondeur est impressionnante, le HCA a nagé, puis coulé à pic dès la mi-match. Les Alémaniques ont été largement supérieurs dans tous les compartiments du jeu. Leur domination a été écrasante et leur maîtrise déconcertante. Après 18 défaites de rang, Ajoie va bénéficier d’un mois environ sans compétition en raison de la pause olympique. Cela ne pourra lui faire que du bien.





Une véritable « casquette »

Battu la veille 4-1 à Berne, Zoug avait soif de revanche. Et il l'a rapidement fait comprendre. Sous l'impulsion de Grégory Hofmann (quatre points), l'équipe alémanique a imprégné un rythme d'enfer et souvent fait du camp de défense ajoulot son siège. Sa vitesse d'exécution a submergé les Jurassiens. C'est au retour du premier thé que la partie s'est jouée. Alors que le HCA s'est procuré trois occasions nettes dans le premier tiers-temps, dont un tir sur les montants de Reto Schmutz, Zoug a plié la rencontre avant la mi-match (4-0, 27e). Les joueurs de Suisse centrale ont fait vivre un baptême du feu compliqué au jeune Loic Galley (19 ans), prêté au HCA par Fribourg et qui a été titularisé. Et ce n'était que le début de leur déferlante et de la descente aux enfers d'Ajoie. Zoug a fait vivre un cauchemar aux Ajoulots qui ont bu le calice jusqu'à la lie, subissant au passage leur plus large défaite de l'hiver.





Du temps pour digérer, du pain sur la planche

Alors qu'il n'a plus goûté au succès depuis des semaines, le HC Ajoie va bénéficier d'environ un mois de pause, en raison des Jeux olympiques. Cette trêve permettra, dans un premier temps, de digérer cette défaite historique qui a vu un HCA mentalement désarçonné et physiquement totalement dépassé. « Ce soir, une partie du vestiaire a travaillé, l’autre partie a abandonné », a pointé du doigt Gary Sheehan à l’issue de la rencontre. « Il y a des individus qui doivent se réveiller », a-t-il encore ajouté. A la question de savoir s’il craignait d’être évincé l’entraineur ajoulot a répondu : « Non, je n’ai pas peur de prendre la porte », plutôt confiant quant à son avenir sur le banc des Vouivres. /mle