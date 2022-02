Gary Sheehan et Vincent Léchenne limogés !

La reprise de la National League de hockey sur glace après la pause olympique se fera sans Gary Sheehan ni Vincent Léchenne. L’entraîneur québécois du HC Ajoie et son assistant ont été limogés, annonce le club ce lundi matin. Le binôme paye notamment la série de 18 défaites d’affilée que vient d’essuyer le HCA, lanterne rouge du championnat. « La direction du club est arrivée à la conclusion que Gary Sheehan et Vincent Léchenne ne seraient plus en mesure d’inverser la tendance », écrit le club ajoulot dans un communiqué. Dans l’attente de la nomination d’un nouveau coach, l’intérim sera assuré par le directeur sportif Julien Vauclair, fraîchement nommé.







Le club évoque une cassure avec le vestiaire



« L’identité de l’équipe a été perdue depuis maintenant un bon petit moment. C’est une décision prise au vu de cette longue série de défaite. Il fallait du changement, du sang neuf. Une cassure avec le vestiaire ? Oui c’est le sentiment que l’on avait, c’est pourquoi on a pris cette décision maintenant et pas à la fin de la saison », commente le directeur sportif à l’issue son premier entraînement dirigé ce lundi matin. Dans son communiqué, la direction évoque que « le message entre le vestiaire et le duo de coachs ne passe plus et la décision est devenue inévitable. Cette décision ne remet nullement en cause la vive reconnaissance du HC Ajoie pour Gary Sheehan et Vincent Léchenne ». Les deux hommes ont en effet été les artisans ces dernières années des plus belles pages de l’histoire du HC Ajoie. Ensemble, ils ont décroché deux titres de champion de Suisse de Swiss League (2016 et 2021), une montée en National League et une retentissante Coupe de Suisse en 2020.