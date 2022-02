Patrick Hauert : « Quand le dialogue ne passe plus, on doit prendre des décisions »

L’entraînement matinal du HC Ajoie a marqué ce lundi le début d’une nouvelle ère. Celle d’un banc orphelin de Gary Sheehan et de Vincent Léchenne, duo d’entraîneurs qui s’était imposé parmi « les meubles » de la patinoire bruntrutaine, remerciés après une série de 18 défaites consécutives et le constat d'une fracture avec le vestiaire. « Pour tout ce qu’ils ont fait, on leur doit le respect à ces gens-là. Mais quand le dialogue ne passe plus, on doit prendre des décisions. Elle est malheureuse, mais elle était nécessaire », commente le président du club Patrick Hauert.







Certains sponsors attendaient du changement

Au vu de la situation, le comité directeur a décidé de trancher dès maintenant plutôt que d’attendre les huit derniers matches et la fin de saison. « Il avait déjà été décidé qu’ils n’entraîneraient plus l’équipe première la saison prochaine. Fallait-il leur annoncer seulement dans quelques mois ou alors mettre les cartes sur la table et dire : on a peut-être meilleur temps d’arrêter les frais maintenant ? Je crois que c’était la meilleure solution », explique Patrick Hauert qui ne cache pas que certains sponsors attendaient du changement. « Ça ne veut pas dire que c’était une obligation imposée par nos sponsors », coupe cependant le président du HCA.