Gary Sheehan : « Je n’avais pas l’impression qu’on patinait contre moi »

Gary Sheehan et Vincent Léchenne se sont par ailleurs étonnés de n’avoir été informés de la nomination de Julien Vauclair comme directeur sportif que le jour de son arrivée. « Oui, on a été mis devant le fait accompli. Mais c’était leur façon de procéder, on n’avait pas à arrêter de travailler à cause de ça. La venue d’un autre homme de hockey dans l’organisation était nécessaire, je ne pense pas qu’on ait mis les pieds dans la porte. On a essayé de travailler mais cela ne fait même pas un mois et une décision a été prise de nous remercier. Même si on a été surpris de son engagement en cours de saison, on l’a accueilli et on a discuté avec lui pour trouver des solutions à court terme… et puis ça n’a pas duré », regrette l’entraîneur aux deux titres de Swiss League et qui a ramené une coupe sur le sol jurassien et le club parmi l’élite. « Ça, on ne pourra pas l’effacer. On a accompli des exploits avec cette organisation. On peut partir la tête haute. » /jpi