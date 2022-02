Reprise compliquée pour un HCA appliqué

Deux changements évidents

L’observateur attentif aura remarqué plusieurs évolutions dans le coaching proposé par Julien Vauclair, mais deux majeures : les changements de lignes sont beaucoup plus rapides ce qui amène de l’intensité dans le jeu jurassien. Plusieurs cartes ont été redistribuées dans le but de « donner un rôle » à chaque joueur. Exemple concret : Philip-Michaël Devos a pratiquement disparu du jeu en infériorité numérique et le premier duo offensif de ces séquences de jeu est composé de Steven Macquat et Lou Bogdanoff.