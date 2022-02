Le HC Ajoie proche du hold-up

Le casse n’était pas loin pour le HC Ajoie. Dominé, il a fini par craquer sur la glace de Berne lundi soir et a dû s’avouer vaincu 2-1. Si les Jurassiens rechutent dans le championnat de National League, ils ont livré un nouveau match de bonne facture. Comme samedi face à Zurich, les hockeyeurs « jaune et noir » ont suivi leur plan de match durant 60’. Mais au final, c’est l’équipe la plus offensive qui a empoché le jackpot.







Encore un but en supériorité

Le HCA peut surtout regretter son entame de rencontre. Il a vu Berne prendre l’avantage sur le 2e shift, après 53’’. La défense jurassienne a été débordée. Par la suite, elle a su se reprendre. Si les Ours ont souvent fait le jeu, ils ont peiné à contourner le dispositif défensif d’Ajoie. Et comme samedi, la troupe de Julien Vauclair a profité d’un power-play pour rétablir la parité grâce à Thibault Frossard à la 18e.