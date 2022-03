Le HC Ajoie tire la langue

En panne offensive

Si le HCA s’est montré un peu plus offensif dans l’ultime période, il a peiné à se montrer tranchant dans le camp adverse. C’est peut-être bien là qu’il y a le plus gros du travail désormais pour Julien Vauclair. Le nouvel entraîneur jurassien doit trouver une balance plus équilibrée entre une défense de fer et une attaque un peu plus franche pour espérer engranger des points plus régulièrement. Il lui reste six matches pour dénicher la bonne formule avant la fin de saison ajoulote. /msc