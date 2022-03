Le HC Ajoie battu à l’usure

Une défaite et des regrets pour le HC Ajoie. Mardi soir, les hockeyeurs jurassiens de National League ont perdu 3-1 contre Berne à Porrentruy. Pourtant, les joueurs de la capitale se présentaient dans le Jura sans plusieurs atouts majeurs, à commencer par l’Allemand Dominik Kahun, malade. Si le HCA est parvenu à rétablir la parité à la mi-match, il n’avait ni les jambes, ni l’inspiration pour renverser les Ours.





Début de match prometteur

Le HC Ajoie est bien entré dans ce duel. Si Jérôme Leduc, puis Alain Birbaum et Lou Bogdanoff n’ont pas trouvé la faille en première période, le Bernois Dustin Jeffrey ne s’est pas fait prier pour punir l’erreur de Daniel Eigenmann et permettre aux visiteurs de prendre les devants (11e). Reste que le HCA a montré de bonnes dispositions, notamment à 5 contre 4. Il a toutefois fallu attendre la mi-match pour assister à l’égalisation jurassienne grâce à Maxime Fortier. Le Québécois – qui retrouvait la compétition pour la première fois depuis le 28 janvier - a dévié un tir d’Anthony Rouiller, alors qu’Ajoie profitait d’un avantage numérique.





Baisse de régime

L’intensité ajoulote a diminué au fil du match. « Le manque d’énergie se fait ressentir », a reconnu Lou Bogdanoff au terme de la rencontre, tout comme les étincelles et la folie d'ailleurs. « On s’en veut un petit peu » de ne pas les avoir poussés dans leurs retranchements », avoue l'attaquant de la quatrième ligne ajoulote. Les occasions jurassiennes ont, en effet, été rares et la pression bernoise a parfois été très intense. Tim Wolf a longtemps maintenu le HCA dans le match. Mais les hommes de Julien Vauclair n’avaient pas les armes et pas l’énergie pour forcer la décision ce mardi soir. Ils n’ont adressé que 14 tirs cadrés sur l’ensemble du match. Ils ont aussi adressé 17 tirs à côté de la cage alémanique, ce qui témoigne d’un certain manque de lucidité dans le dernier geste. Les Ours ont profité de Jurassiens moins fringants pour prendre les devants, puis tuer le match dans la dernière période.

Le HC Ajoie aura l’occasion de rebondir dès ce mercredi. Il se déplace à Genève (19h45, dès 19h30 sur RFJ), un adversaire qu’il a battu vendredi soir à Porrentruy. /mle