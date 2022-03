Le HC Ajoie paie cash un début de match raté

Un réveil trop léger

Les Ajoulots ont tout de même eu un sursaut d’orgueil dans le deuxième tiers. Ils sont revenus sur la glace avec une plus grande volonté. Ils ont ainsi réussi à réduire l’écart à la 26e minute de jeu grâce à la première réussite d’Arnaud Schnegg en National League. Malgré un peu plus de présence dans le jeu, le HCA n’aura tout de même pas su trouver les clés pour bouger un bloc genevois intransigeant, d’autant plus que ce dernier a encore une bonne carte à jouer en vue d’une qualification directe pour les play-off. C’était donc un gros obstacle qui se dressait devant un HC Ajoie bien diminué avec les absences pour maladie de Guillaume Asselin, Reto Schmutz, Daniel Eigenmann et Kay Schweri, mais aussi l’absence de Julien Vauclair, remplacé ce soir par Frédéric Rothen à la bande. /lge