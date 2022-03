« Des couacs mais un hiver très positif » à la Raiffeisen Arena

« Les gens ont été surpris en découvrant l’arène ». On l’oublierait presque, mais le retour du HC Ajoie en National League a été accompagné de celui des spectateurs dans les patinoires du pays. Ainsi, la Raiffeisen Arena à Porrentruy a pu se dévoiler au public. Un public qui, ce vendredi, a une dernière occasion de voir évoluer son club de cœur cet hiver à domicile. Le HCA reçoit Langnau à 19h45 (en direct sur RFJ dès 19h30) pour boucler sa série de 26 rencontres dans son antre. Une série qualifiée de « très positive » par Stanislas Gaschen. « On a eu l’occasion de fêter de belles victoires et de belles soirées », souligne le responsable communication, marketing et hospitalité des « jaune et noir ».