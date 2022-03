Le HC Ajoie muet pour son dernier match

Un match à sens unique

L’issue de la partie de ce samedi n’a rapidement guère fait de doute. Rapperswil a affiché une maîtrise bien supérieure à celle du HCA, tant au niveau tactique que technique. Si le 1er but st-gallois est tombé après une bonne période ajoulote à la 14e, les locaux n’ont absolument rien volé sur l’ensemble de la rencontre. On a vu la différence entre une formation qui prépare les play-off et une autre qui donnait ses derniers coups de patin de la saison. Les « jaune et noir » auront quand même eu le mérite de ne pas rendre les armes après un tiers intermédiaire cauchemardesque perdu 4-0. Bien que dominés, ils se sont accrochés dans le dernier « vingt » pour éviter une casquette et tenter de sauver l’honneur, en vain.