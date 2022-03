Patrick Hauert : « La notoriété de la National League, c’est quelque chose d’assez extraordinaire »

Après les émotions, l’heure est au bilan pour le HC Ajoie. L’équipe jurassienne de National League de hockey sur glace est en vacances depuis samedi. Pour son retour dans l’élite, le HCA a terminé à la dernière place du classement, après neuf victoires enregistrées et 42 défaites. Le président ajoulot Patrick Hauert reconnaît que le bilan sportif n’est pas brillant, mais tient à relever certaines circonstances atténuantes, notamment les blessures qui ont frappé les étrangers de la formation jurassienne. A la question de savoir s’il avait regretté à un moment donné d’avoir accepté la promotion, l’homme fort du HCA coupe court : « Jamais de la vie » !

Le nouvel élan de fin de saison

La saison du HC Ajoie a aussi été marquée par cette série de 19 défaites consécutives et par le licenciement du duo Gary Sheehan-Vincent Léchenne. Patrick Hauert ne la regrette absolument pas avec le recul : « On reprendrait cette décision aujourd’hui », martèle-t-il. D’après le président jurassien, le changement opéré a permis d’obtenir un sursaut de l’équipe, sursaut qui se constate sur la glace, mais aussi dans le vestiaire.

Pas en retard sur le marché

A l’heure actuelle, seuls deux renforts ont été annoncés à Porrentruy avec les arrivées prévues de Thomas Thiry et de Gilian Kohler. Le président du HCA souligne toutefois que des contrats sont en cours de réalisation, mais n’ont pas encore été officialisés. « L’équipe prend forme », se réjouit Patrick Hauert qui souligne que l’enthousiasme du public motive les joueurs à rejoindre le Jura. D’après lui, plusieurs jeunes joueurs obtiendront encore l’occasion de se révéler et de s’aguerrir à la Raiffeisen Arena. En ce qui concerne les étrangers, quatre sont aujourd’hui sous contrat pour la saison prochaine (Philip-Michaël Devos, Jérôme Leduc, Guillaume Asselin et Jonathan Hazen). Le HCA ne conservera pas Maxime Fortier, mais pourrait garder Sebastian Wannström, selon Patrick Hauert. Reste que d’après le président, les dirigeants jurassiens pourraient davantage se tourner vers un centre ou un défenseur étranger, plutôt que vers un ailier. Pour rappel, cinq ou six étrangers pourront griffer la glace de National League la saison prochaine.

Quant à l’identité du futur entraîneur, tout reste ouvert, selon l’homme fort du HC Ajoie. « On reçoit des dizaines de CV par jour », indique Patrick Hauert. S’il ne ferme pas la porte à un entraineur nord-américain, le président ajoulot l’ouvre également à un coach venu des pays nordiques qui prônent des valeurs davantage défensives. Affaire à suivre… /mle