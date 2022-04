Le HC Ajoie se cherche un préparateur physique

La préparation estivale du HC Ajoie change de visage. Elle ne sera plus assurée par Jordan Eschmann. La collaboration entre le club de National League et le préparateur physique jurassien prend fin après trois saisons. Jordan Eschmann explique ce mardi que les deux parties n’ont « pas pu trouver d’entente administrative quant au nouveau cahier des charges ». Le HCA lui demandait d’étoffer son activité pour s’occuper de trois équipes juniors en plus de celle de National League.

Le nom du nouveau préparateur physique d’Ajoie devrait être rapidement connu. « Ça va être fait dans les prochains jours », a confié Julien Vauclair, le directeur sportif, à RFJ ce mardi. /msc