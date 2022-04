Quatre candidats pour le banc du HC Ajoie

Le profil du futur entraîneur du HC Ajoie se précise. Quatre dossiers sont encore sur le bureau de Julien Vauclair. Le directeur sportif du club jurassien de National League entend prendre une décision d’ici un mois. « Je suis passé en quelques semaines de 50 dossiers à 10 et on arrive gentiment à une sélection de 3-4 candidatures », a confié l’ancien défenseur à RFJ. Il s’agit d’un Scandinave, d’un Canadien, d’un Suisse et de Yorick Treille. Le Français reste en course pour diriger les « jaune et noir ». L’entraîneur-assistant de l’équipe de France était partant pour assurer la fin de saison dernière. « On attendait juste une réponse positive du ministère des Sports et ça l’aurait mis en pole position, mais il est encore parmi les candidats », glisse Julien Vauclair. Le nom de Serge Pelletier est, en revanche, écarté. « Il était en pole position, mais là il est descendu dans le classement », souffle le directeur sportif du HCA en référence à l’engagement, pour la fin de saison, du technicien canadien en Allemagne.





Un contingent de 27 éléments

Le nouvel entraîneur du HC Ajoie devrait bénéficier d’un groupe de 27 hommes pour le prochain championnat de National League. C’est l’objectif de Julien Vauclair pour amener de la concurrence dans le vestiaire ajoulot. « J’ai envie que les places soient chères, que les joueurs se disputent pour avoir une place dans cette équipe », détaille-t-il en expliquant aussi que les blessures deviennent de plus en plus fréquentes. Le directeur sportif jurassien doit ainsi trouver 9 éléments pour compléter son contingent. Il entend signer quelques jeunes talents à l’image de Ian Derungs, mais aussi des joueurs d’expérience. En revanche, aucune prolongation n’a été proposée à 5 hommes : le défenseur Daniel Eigenmann, ainsi que les attaquants Lou Bogdanoff, Mathias Joggi, Arnaud Schnegg et Sebastian Wännström.