Deux joueurs du HC Ajoie au Mondial en Finlande avec la France

Thomas Thiry et Kevin Bozon préparent leur prochaine saison de National League en Finlande. Les deux nouveaux joueurs du HC Ajoie sont engagés avec l’équipe de France pour le Championnat du monde de hockey sur glace. Le maintien est déjà pratiquement assuré pour les tricolores à Helsinki, eux qui figurent à la 6e place de leur groupe à cinq points du dernier rang. Les deux nouveaux éléments ajoulots peuvent ainsi commencer à penser à la suite.

« Je trouve que le club du HC Ajoie a énormément de potentiel. Il y a beaucoup de belles choses à faire », indique le défenseur Thomas Thiry. Pour lui, « l’équipe a pris ses marques gentiment à cet échelon ». Il est d’ailleurs satisfait du travail réalisé par le club en coulisse pour préparer la saison à venir. Thomas Thiry ne cache pas non plus son impatience de « découvrir la région et de commencer son intégration avec l’équipe ». /lge