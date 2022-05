Huit matches de préparation pour le HCA

La préparation estivale du HC Ajoie sera composée de huit matches. Les hockeyeurs jurassiens de National League se jaugeront une première fois le 9 août à domicile contre Lausanne. Ils recevront également Fribourg, Olten (Swiss League) et Langnau. Les « jaune et noir » se déplaceront sur la glace de Genève, La Chaux-de-Fonds (Swiss League), Bienne et Lausanne en guise de dernière rencontre de préparation le 10 septembre. /mmi