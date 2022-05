Petteri Nummelin sera bien l’entraîneur adjoint du HCA

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, Petteri Nummelin sera bien l’adjoint du nouvel entraîneur du HC Ajoie Filip Pesan. Le club jurassien de National League de hockey sur glace a confirmé ce mardi matin l’engagement de l’entraîneur-assistant finlandais pour les deux prochaines saisons. Il arrive en provenance du club de Storhamar en Norvège, où il officiait déjà comme assistant, mais a surtout évolué durant 13 saisons en Suisse comme joueur à Davos (1997-2000) et Lugano (2001-2006 puis 2008-2013). « Il connaît extrêmement bien le championnat, son expérience sera un véritable atout pour notre équipe. Avec Filip Pesan, nous sommes persuadés que c’est le duo idéal pour guider notre équipe la saison prochaine », commente le directeur sportif ajoulot Julien Vauclair. Petteri Nummelin s’est dit « tout de suite convaincu par le projet du HCA » et confie que le courant est « très bien passé » avec le nouvel entraîneur tchèque. Le club ajoulot dispose désormais d'un staff au complet avec un nouveau binôme à la bande et un nouveau préparateur physique. /comm-jpi