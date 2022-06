Un départ à la retraite au HC Ajoie

L’heure de la retraite sportive a sonné pour Lars Frei. L’attaquant du HC Ajoie a décidé de se retirer du sport professionnel. Des raisons de santé sont évoquées dans le communiqué du club jurassien ce mardi, le hockeyeur de 28 ans « ayant subi de multiples opérations ». L’ailier ne défendra donc plus les couleurs ajoulotes dans le prochain championnat de National League. Il a rejoint le HCA il y a deux ans. Lars Frei a disputé 116 matches avec les « jaune et noir » pour 22 buts et 31 assists. Il a notamment participé à la promotion du club en 1re division nationale. /comm-msc