L’ascension financière du HC Ajoie

« Malgré nos déboires sportifs, on a réussi à tenir la route sur l’aspect économique ». Les mots de Patrick Hauert résument parfaitement la saison du HC Ajoie. Le président du club jurassien a dressé le bilan financier du retour des « jaune et noir » en National League mercredi soir lors de l’assemblée générale des Vouivres. Le néo-promu a vu son chiffre d’affaires prendre l’ascenseur. Alors qu’il tablait sur 7,5 millions de budget, le HCA a terminé l’hiver avec 8,9 millions de produits et un bénéfice de 205'000 francs. L’affluence aux matches (le club visait une moyenne de 2'100 spectateurs, il a dépassé les 3'600) et le soutien des sponsors ont permis de dépasser les attentes. « Tous nos partenaires économiques nous ont suivis dans cette épopée et nous prouvent qu’on doit tout faire pour rester dans cette ligue », clame le chef d’entreprise.