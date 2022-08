Frédérik Gauthier, le 5e Québécois du HC Ajoie

Le HC Ajoie tient son sixième joueur étranger en vue de la saison 2022/2023 de National League de hockey sur glace. Le club jurassien annonce ce mardi la venue pour une année de Frédérik Gauthier. Ce robuste attaquant de 1 m 95 pour 108 kg, âgé de 27 ans, a une riche expérience en NHL : il a disputé 186 matches avec Toronto, Arizona et New Jersey. Le Québécois compte aussi 264 rencontres de AHL. Il a évolué la saison dernière avec New Jersey et les Utica Comets, totalisant 32 points (8 buts et 24 assists). Selon le HCA, Frédérik Gauthier est un attaquant gaucher au profil complet et doté d’un tir redoutable.

Frédérik Gauthier a réagi à son arrivée : « Je suis très content de rejoindre le HC Ajoie. J’ai eu beaucoup de bons échos sur la région, le club et les fans. J’ai hâte de voir ça de mes propres yeux et de rencontrer mes coéquipiers. »

Le Québécois rejoint ainsi dans la légion étrangère du HCA ses compatriotes Philip-Michael Devos, Jonathan Hazen, Jérôme Leduc et Guillaume Asselin, ainsi que l’Américain T.J. Brennan, avec qui il a joué durant l’exercice 2015/2016. /comm-rch