L’heure de la rentrée pour le HC Ajoie

Au menu de cette rentrée, environ 1h30 de glace avec des exercices de patinage, des tirs et quelques petits duels, notamment. L’ambiance était bonne, mais la rigueur et l’implication sont déjà là. Les premières impressions de Filip Pešán étaient donc positives : « C’était un super moment d’être de retour sur la glace. Tous ces gars étaient prêts pour notre premier entraînement. Il y avait une bonne atmosphère et j’ai aimé ça. J'espère faire partie d'un bon groupe de travail et c’est la première chose à faire, avoir une bonne relation avec les joueurs, pour ensuite pouvoir travailler et gagner des matches de hockey ».

Dans son objectif de davantage se professionnaliser, le HC Ajoie a effectué des améliorations durant l’été. Les joueurs ont pris leurs quartiers dans un nouveau vestiaire, plus grand. Ils bénéficient aussi à présent d’un staff médical plus professionnel, de trois masseurs et de physiothérapeutes grâce à un partenariat conclu avec un cabinet de Delémont. « Le club a mis les moyens pour une équipe de National League. Je retrouve les choses que j’ai connues par le passé au sein de formations de l’élite, c’est un bon signe pour le futur du HCA », estime le défenseur Alain Birbaum.





Nouveaux et anciens visages

Nouveau staff, mais aussi nouveaux joueurs pour cette rentrée. Parmi eux, Gilian Kohler. Âgé de 22 ans, l’attaquant a été transféré de Bienne et entend se relancer dans le Jura : « J’ai été très bien accueilli et je me plais ici, je suis impatient pour la suite. J’étais très excité de reprendre la glace dans cette patinoire avec de nouveaux coéquipiers. On sait que c’est la reprise, il faut un peu faire attention et revenir aux bases, mais après quelques jours on peut reprendre à 100% ». Gravement blessé au genou fin septembre l’année passée, Jonathan Hazen était aussi heureux de retrouver la glace avec ses coéquipiers : « Cela s’est bien passé, il y avait une bonne ambiance. Mon genou va beaucoup mieux je me sens bien, j’ai juste encore une petite douleur qui me tracasse et je dois encore y aller tranquillement », confie l’attaquant québécois, qui ne sait pas encore dans quelle mesure il sera d’attaque pour disputer les matches amicaux du HCA.

L’équipe 2022/2023 du HC Ajoie n’est pas encore complète. Il lui manque encore un 6e étranger. Une entente aurait été paraphée et l'annonce devrait survenir ces prochains jours d’après Julien Vauclair. Le directeur sportif recherche également encore un attaquant et compte tester différents joueurs durant ce mois d’août, dont Arnaud Riat qui est à l'essai jusqu'à la fin du mois. Le HCA disputera son premier match de préparation mardi prochain avec la venue de Lausanne à Porrentruy. Il reprendra le championnat le 16 septembre à Lugano. /emu