Le HC Ajoie sèchement battu pour sa première sortie

Malgré une belle chambrée pour un match amical de 2022 spectateurs, le HC Ajoie n’est pas parvenu à faire chavirer la patinoire de Porrentruy ce mardi soir. Pour son premier match de préparation sous l'ère Filip Pesan à cinq semaines de la reprise de la National League, les hockeyeurs ajoulots se sont lourdement inclinés 5-0 face à une belle équipe de Lausanne. Le HCA a vécu une entame très compliqué avec deux buts encaissés (Damien Riat à la 8e et Robin Kovacs à la 13e) et trois pénalités concédées en un quart d’heure de jeu. La deuxième période a été de bien meilleure facture avec des Jurassiens plus agressifs mais stériles offensivement en dépit de nombreuses occasions en supériorité numérique. Guillaume Asselin à la 27e puis Reto Schmutz à la 38e ont notamment manqué deux face-à-face avec le gardien Ivars Punnenovs.