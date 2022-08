Frédérik Gauthier : « J’ai entendu parler du casque jaune »

« L’important, c’est de gagner ». Les mots de Frédérik Gauthier, nouvel attaquant choc du HC Ajoie. Le Québécois a accordé une première interview à RFJ un jour après avoir reçu l’autorisation de jouer. Il portera le maillot « jaune et noir » pour la première fois ce vendredi soir à l’occasion de la rencontre de préparation face à Fribourg-Gottéron (19h).

Une semaine après son arrivée dans le Jura, l’homme aux 186 matches de NHL dit avoir été bien accueilli. « Je viens ici pour avoir du fun et aider l’équipe à gagner », assure Frédérik Gauthier. Il semble être conscient de l’attente que suscite son arrivée au HC Ajoie et dit avoir « déjà entendu parler du casque jaune », porté par le meilleur compteur de l’équipe. « Je veux produire offensivement et faire des points », assure le natif de Laval.

Avec 195 centimètres sous la toise et 108 kilos sur la balance, Frédérik Gauthier est ce qu’on appelle un « beau bébé ». Une corpulence dont il se sert sur la glace. « Je suis responsable défensivement, je ne me fais pas contrer. J’aime distribuer la rondelle, être une présence devant le filet, gagner mes mises au jeu ». Et le caractère ? « Je ne suis pas quelqu’un qui parle beaucoup, je suis plutôt calme ».