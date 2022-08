Jonathan Hazen absent six à huit semaines

Victime d’une blessure au genou à Rapperswil le 28 septembre il y a presque un an, Jonathan Hazen va devoir encore patienter. L’attaquant du HC Ajoie subira une « opération mineure complémentaire » annonce le club jurassien de National League dans un communiqué. Le Québécois sera indisponible durant « six à huit semaines à compter de l’intervention qui est programmée le 30 août », a précisé à RFJ le directeur sportif ajoulot Julien Vauclair.







Ajoie en quête d'un 7e étranger



Jonathan Hazen pourrait donc manquer un bon mois et demi de championnat, lui qui n’a plus disputé le moindre match depuis sa blessure. Le HCA s’est déjà mis en quête d’un 7e joueur étranger pour le remplacer. Cela pourrait être un pigiste médical le temps de son indisponibilité, mais Julien Vauclair n’exclut pas non plus un contrat plus longue durée.







Sciaroni opérationnel, Derungs en phase de reprise



Egalement touché au genou en juin dernier, la recrue Ian Derungs a repris la préparation physique. L’ancien attaquant thurgovien devrait pouvoir reprendre l’entraînement mi-septembre et la compétition fin octobre. De retour à l’entraînement après une blessure, l’ancien Bernois Gregory Sciaroni pourra « reprendre à 100% pour les derniers matches amicaux », avance le communiqué du HCA. /comm-jpi