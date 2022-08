Le HC Ajoie ne se rassure pas

Face à une vieille connaissance de Swiss League, le HC Ajoie qui milite en National League n’a pas su faire respecter la hiérarchie. Les hockeyeurs ajoulots se sont inclinés 3-0 chez le voisin de La Chaux-de-Fonds jeudi soir en match de préparation, concédant ainsi leur troisième revers et quatre rencontres. Plus inquiétant, le HCA, qui a évolué avec quatre étrangers en l’absence de Frédérik Gauthier et Jonathan Hazen, n’a pas marqué de but lors de trois de ses quatre oppositions. Les Jurassiens ont concédé l’ouverture du score à la 13e minute par Loïc In-Albon. Deux anciens de la maison, Kay Schweri (27e) et Léonardo Fuhrer (37e), ont salé l’addition en deuxième période. Le HC Ajoie recevra Olten, autre club de Swiss League, pour son prochain match de préparation mardi 30 août. /jpi