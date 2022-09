Julien Vauclair veut voir un HCA « qui se bat tous les soirs »

Une nouvelle aventure démarre pour le HC Ajoie. L’équipe jurassienne de National League retrouve les joies du championnat vendredi. Les hockeyeurs ajoulots s’en vont au Tessin pour y défier Lugano à 19h45 (à vivre en direct sur RFJ dès 19h30). Pour ce nouvel exercice, le HCA vise le maintien. Le staff et les dirigeants souhaitent aussi voir des joueurs conquérants à chaque sortie. Le directeur sportif du club, Julien Vauclair, estime que « la chose la plus importante », c’est de voir « une équipe qui se bat tous les soirs ».





Beaucoup de mouvement

La trêve a été animée du côté de la Raiffeisen Arena. Un nouveau staff a posé ses valises à Porrentruy. Le nouvel entraineur tchèque Filip Pesan apportera sa patte et son expérience. Il sera épaulé par son assistant, le Finlandais Petteri Nummelin. L’Italien Ivano Zanatta, lui, agira également en tant qu’entraineur-assistant de manière provisoire. Au niveau du vestiaire, ce sont 14 nouveaux joueurs qui se sont installés, dont trois nouveaux étrangers (T.J. Brennan, Martin Bakos et Frédérik Gauthier). Une dizaine de joueurs ont fait le chemin inverse et quitté l’Ajoie. Le directeur sportif Julien Vauclair se félicite d’avoir apporté une certaine profondeur à l’effectif jurassien : « L’objectif, c’était d’avoir cinq lignes sous contrat et d’avoir un troisième gardien et on a réussi à mettre ça en place », se réjouit-il.





Quelques blessés, Martin Bakos sur la glace

Le HC Ajoie a vécu une préparation en dents de scie. Il a connu les joies de la victoire lors de trois sorties amicales, mais s’est incliné lors de cinq rencontres. La période estivale a aussi été marquée par des blessures. Ainsi, Ian Derungs, Lilian Garessus et Ueli Huber manqueront à l’appel lors des premières sorties ajoulotes. En revanche : bonnes nouvelles, Guillaume Asselin, touché dernièrement au bras, sera apte dès vendredi, alors que le Slovaque Martin Bakos a obtenu sa qualification et sera, lui-aussi, du voyage au Tessin. /mle