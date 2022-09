Un faux départ fatal au HC Ajoie

Les pieds dans le ciment

Le 1er tiers de la troupe de Filip Pesan a été « très mauvais », de l’aveu de Thomas Thiry. Pour le défenseur à la Vouivre, Ajoie « n’a pas été dedans ». Trop statiques, les Ajoulots ont été dépassés par des Tessinois virevoltants et sacrément réalistes. On se disait alors, après un quart d’heure de jeu, que la soirée allait être particulièrement longue pour le HCA. « Par la suite, nos unités spéciales ont réussi à faire la différence et ça nous a donné de l’énergie pour remonter », lance encore Thomas Thiry.





La maitrise des pénalités

Et le numéro 17 d’Ajoie a parfaitement raison. Son équipe a fait preuve de caractère pour ne pas abdiquer et remonter. Une certaine folie s’est emparée de la Raiffeisen Arena et a vu les Jurassiens revenir à 3-2, puis même égaliser à 4-4 à l’entame de la dernière période. Le HCA a pu compter sur un power-play (2 buts, 50% de réussites) et un box-play (0 but concédé en 4 pénalités) efficaces. Et sur un public en feu pour garder les portes de la victoire ouvertes. Elles se sont malheureusement refermées après 1’44’’ de prolongations sur un but tessinois plutôt chanceux. Pas de quoi altérer la confiance d’un collectif jurassien qui se rendra samedi à Zoug (en direct sur RFJ dès 19h30), chez le double champion de Suisse en titre, en visant la victoire. /msc