Le HC Ajoie retrouve un CP Berne en pleine reconstruction

« C’était un avantage pour moi de déjà connaître l’organisation. Beaucoup de personnes étaient déjà là lorsque je jouais ici entre 2005 et 2008. Et puis j’ai un directeur sportif d’expérience avec Andrew Ebett (joueur du CP Berne entre 2015 et 2020), comme ça je peux déléguer la partie sportive et me concentrer sur les autres choses », commente Raeto Raffainer à propos de son nouveau rôle de CEO. L'ancien joueur bernois aura notamment pour mission de ramener le CP Berne en play-off après l'échec cuisant de la saison dernière. S’il reconnaît qu’il y a « beaucoup de travail », Raeto Raffainer n'entend pas non plus révolutionner le fonctionnement du club. « Ce n’est pas tout qui n’a pas fonctionné, c’est juste le côté sportif parce que l’on n’a pas pu investir de l’argent dans l’équipe après la crise du Covid. Durant la crise sanitaire, notre modèle économique avec les restaurants de la patinoire n’a pas fonctionné, et cela s’est répercuté sur les finances et sur les résultats. Mais maintenant, on est en train de reconstruire le projet sportif ».