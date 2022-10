Roman Cervenka, ce « joueur assez exceptionnel »

Le HC Ajoie se rend au pays du cirque Knie pour renouer avec la victoire. Après deux défaites dans le championnat de National League, les « jaune et noir » vont patiner dans l’antre de Rapperswil ce vendredi à 19h45 (match à vivre en direct sur RFJ dès 19h30). À quelques pas du chapiteau et de ses clowns, le HCA verra un magicien tchèque se produire face à lui. Un magicien dénommé Roman Cervenka. À 36 ans, il a entamé sa 4e tournée nationale sous le chandail des Lakers après deux hivers à Fribourg et un à Zurich. C’est justement du côté de Fribourg que Tristan Vauclair a découvert « un joueur assez exceptionnel » durant une saison et demie, entre 2016 et 2018. L’ancien attaquant jurassien, désormais chef technique de l’Academy du HCA, ne tarit pas d’éloges à propos du meilleur compteur et MVP du dernier championnat. « Ce qui m’a impressionné les premières fois que je l’ai vu jouer, c’est qu’il ne regarde jamais son puck. Il a tellement de facilité qu’il arrive à visionner la globalité de la patinoire au lieu d’avoir les yeux rivés sur son puck », détaille l’ancien ailier. Le prototype même du hockeyeur complet, à tel point que, « même en étant joueur, c’était un plaisir de le regarder jouer », lance encore Tristan Vauclair.