Le HC Ajoie a perdu le chemin de la victoire dans le championnat de National League. Les Jurassiens ont été battus à Kloten 4-3 après les tirs au but ce mardi. Les hockeyeurs « jaune et noir » bouclent ainsi leur 1er tour par une 7e défaite consécutive. Ils n'ont plus gagné depuis le 27 septembre et un succès face à Berne 3-2 après prolongations.





Développement suit./fph