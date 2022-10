Julien Vauclair « pas satisfait » du premier tour du HC Ajoie

« Je ne suis pas satisfait, surtout quand je vois typiquement cette défaite à Kloten alors qu’à 40 secondes de la fin on rapportait trois points à la maison. Le match de Genève, celui contre Bienne, c’est la même philosophie. On est dans le match, mais sur la fin on peut être déçu des résultats et du nombre de points », tranche le directeur sportif Julien Vauclair. L’ancien défenseur ne remet pas en cause l’apport de son nouveau staff et des es entraîneurs Filip Pesan et Petteri Nummelin.





L’équipe a rarement été larguée

« Ils ont amené une philosophie, un système de jeu, ils travaillent fort donc à ce niveau-là je n’ai rien à dire », souffle Julien Vauclair. Il souligne d’ailleurs que l’équipe ajoulote a « rarement été larguée, même si dans ces derniers matches on perd 6-3 puis 6-2 à Rapperswil et à Lausanne ». Reste que le HC Ajoie tourne à moins d’un point par match actuellement, une moyenne qu’il faudra améliorer sur la quarantaine de matches restants pour éviter de trembler en fin de saison. /msc-jpi