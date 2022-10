Le cauchemar du HC Ajoie

À force de manquer ses débuts de match, le HC Ajoie se fait punir dans le championnat de National League. Encore coupable d’une entame ratée, le collectif ajoulot a été dominé par Langnau 4-1 mardi soir à Porrentruy. Les hockeyeurs « jaune et noir » perdent des plumes face à un adversaire direct dans la course contre les play-out pour la 2e fois en l’espace d’une semaine après s’être inclinés à Kloten mardi dernier. Le HCA voit surtout l’écart avec la 10e place de Langnau se creuser. Toujours 13e et avant-dernier, il possède désormais 5 points de moins que la formation bernoise. Développement suit. /bsc