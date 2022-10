Le HC Ajoie relève la tête

Le HC Ajoie se refait une santé. Les Ajoulots se sont imposés 5-3 vendredi à Ambri-Piotta. Après avoir encaissé un but à la première minute de jeu, les Vouivres ont réussi à renverser la tendance et à faire la course en tête jusqu’au bout de la rencontre. Cette victoire fait suite à deux défaites de rang et permet aux jurassiens de remonter à la 11e place au classement de National League. Développement suit. /bsc