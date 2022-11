Le HCA ne sait plus gagner

Le HC Ajoie n’y arrive plus. Les Jurassiens se sont inclinés 6-5 a.p. vendredi soir face à Lausanne. Ils ont pourtant commencé ce match de National League de la meilleure des manières en inscrivant deux buts à la 11e minute de jeu. Les Ajoulots ont ensuite fait preuve d’un certain relâchement et n’ont pas réussi à garder le score à leur avantage. Développement suit. /bsc