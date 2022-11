Le HCA muet dans le derby

Le HC Ajoie n'y arrive toujours pas. Samedi soir, il a concédé sa 8e défaite de suite en National League. Les hockeyeurs jurassiens ont perdu 4-0 sur la glace du HC Bienne. Ils sont toujours derniers du classement, avec neuf points de retard sur Langnau.





Le tournant de la mi-match

Si les Biennois ont ouvert la marque à la 2e minute de jeu, Ajoie a bien réagi et même dominé parfois les débats. Le HCA a toutefois peiné à s'installer durablememt dans le camp adverse et à se montrer vraiment menaçant. Quand il l'a été, il s'est heurté à un Harri Säteri très à son affaire. Jusqu'à la mi-match, les Jurassiens ont tenu tête aux Biennois, même si le missile de Mike Künzle sur le poteau aurait pu permettre aux locaux de s'envoler. Après un début de tiers médian compliqué, Ajoie a été à deux doigts d'égaliser. Mais la réussite lui a fait défaut, notamment quand Reto Schmutz et Jonathan Hazen se sont retrouvés en bonne position. Dans la foulée, Damien Brunner a pu marquer le 2e but du HCB. Le tournant du match.





La réussite biennoise, la poisse ajoulote

Assommé par ce but, Ajoie a encore capitulé en fin de période médiane. Malgré quelques possibilités, Ajoie n'a pas su forcer le verrou seelandais. Si les choix ajoulots n'ont pas toujours été les bons, force est aussi de constater que la poisse a collé aux patins jurassiens et que la réussite les a fui, avec des déviations qui manquent la cible pour quelques centimètres ou encore des rebonds offensifs inutilisables. Le HC Bienne, lui, a su marquer à des moments-clés, faisant fructifier le moindre écart jurassien et profitant d'une certaine réussite... celle qui donne plus volontiers un coup de pouce au 2e du classement qu'au dernier... /mle