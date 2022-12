Le bonjour de Richmond Gosselin

Il a toujours les yeux qui brillent quand on parle de hockey sur glace, Richmond Gosselin. Le Canadien a assisté samedi soir au match de National League entre le HC Bienne et Lugano. Il a fait le déplacement depuis son pays pour célébrer – avec ses anciens coéquipiers et entraîneurs – les 40 ans du titre de champion de Suisse décroché par le club seelandais lors de la saison 1982/1983. Les anciennes gloires ont reçu une vibrante ovation de la Tissot Arena.

Si Richmond Gosselin a marqué les esprits à Bienne, il a aussi laissé d’excellents souvenirs à Porrentruy. L’homme aujourd’hui âgé de 66 ans était en effet l’entraîneur du HC Ajoie lorsque le club jurassien avait été promu en Ligue nationale A en 1992. « Revenir à Bienne a ramené beaucoup d’émotions. On avait une très bonne équipe, une équipe de copains qui jouaient l’un pour l’autre. Ce club a toujours été fantastique avec moi. Et puis j’ai vraiment aimé mon passage à Porrentruy. Nous avions fait une saison sensationnelle. On a fait ensuite ce qu’on a pu dans l’élite. Malheureusement ça n’a pas marché, on a un peu manqué de sous. Mais j’ai de bons souvenirs au HC Ajoie avec les gens que j’ai connus », nous a confié Richmond Gosselin.

Le natif de Winnipeg est désormais en semi-retraite. Il a été entraîneur jusqu’en 2010, avant de devenir assistant-gérant d’un club de golf au Canada. « Le golf, c’est comme le hockey : j’ai toujours aimé les relations avec les gens », explique Richmond Gosselin.

