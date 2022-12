Inquiétude autour de Ian Derungs, soulagement pour Kevin Fey

Il y a du mouvement dans l’infirmerie du HC Ajoie. L’attaquant Ian Derungs s’est blessé à l’épaule lors de l’échauffement qui a précédé le match contre Genève ce dimanche en National League de hockey sur glace. Il doit encore suivre des examens, mais l’ancien Thurgovien sera « probablement absent entre quatre et six semaines », selon Julien Vauclair, directeur sportif du HCA. Lui-aussi touché dimanche, Kevin Fey souffre d’une jambe. « Il devrait toutefois pouvoir jouer vendredi », toujours d’après Julien Vauclair. Bonnes nouvelles également concernant Guillaume Asselin et Lilian Garressus. L’attaquant québécois est à nouveau apte au jeu, alors que le Jurassien a recommencé à patiner seul. Ce dernier ne reprendra toutefois pas la compétition avant Noël. Quant à Gregory Sciaroni et Matteo Romanenghi, ils sont toujours à l’infirmerie. /mle