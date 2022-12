Les pompiers veillent lors des matches du HCA

Les supporters du HC Ajoie les ont déjà sûrement remarqués : deux pompiers sont présents à tous les matches à domicile de l’équipe ajoulote depuis la promotion en National League. Et celui de ce vendredi soir face à Lugano n’y fait pas exception. Au bord de la glace de la Raiffeisen Arena, ils veillent au bon déroulement de la partie. Les membres du Centre de renfort d’incendie et de secours de Porrentruy sont mandatés et payés par le HC Ajoie pour faire de la prévention et intervenir rapidement en cas de besoin. « La ligue (de hockey sur glace), l’entreprise de sécurité et le club demandent d’avoir des pompiers sur place », explique le commandant du CRISP. Nicolas Dobler précise que de petites interventions ont déjà été réalisées notamment pour aider le service ambulancier ou pour des alarmes techniques dans le bâtiment.

En cas de problème, le binôme devrait coordonner les premières opérations et déjà commencer l’évacuation de la Raiffeisen Arena, avant l’arrivée du service de piquet du CRISP. Le chef des pompiers de Porrentruy indique que les deux pompiers doivent « être à l’affût de tout, avoir le regard partout ». C’est aussi intéressant de suivre le match au bord de la glace vers les joueurs, relève Nicolas Dobler.

La partie entre le HC Ajoie et Lugano est à suivre en direct sur RFJ dès 19h30. /ncp