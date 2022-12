HC Ajoie : que faire pour inverser la tendance ?

Cette question du changement d’entraîneur n’est pas la bonne solution pour nos autres consultants. Elle est en tout cas prématurée pour une équipe qui devra être prête à sauver sa place dans l’élite d’ici deux mois et demi.





Michaël Röthenmund : « Il faut travailler sur l’esprit d’équipe »

« C’est compliqué au niveau de la confiance avec cette série de 13 défaites de rang qui doit trotter dans la tête des joueurs. Après, il ne faut pas se mentir, le HC Ajoie est à sa place quand on regarde le pédigrée des autres équipes. On voit qu’il faut le match parfait pour qu’il fasse des points. Je ne pense pas qu’un changement d’entraîneur soit la bonne solution, car même avec le meilleur entraîneur du monde, le HCA n’aurait sans doute pas 15 points de plus au compteur. Ça pourrait mettre un coup de boost durant quelques parties, mais pas sur le long terme. Je pense que les Jurassiens doivent profiter de cette pause pour travailler leur esprit d’équipe. Ils devraient se retrouver pour se changer les idées dans un autre cadre, partir 2-3 jours ensemble. Les supporters ont aussi un grand rôle à jouer. Il faut qu’ils aient conscience de la chance que c’est d’avoir des matches de National League toutes les semaines dans le Jura, avec des joueurs exceptionnels. »





Michaël Chételat : « Le HC Ajoie a besoin d’un bon attaquant suisse et d’un super étranger »

« C’est difficile, car il y a pas mal de joueurs qui étaient déjà là la saison passée et ils revivent la même chose alors que l’équipe a été renforcée et est censée être meilleure, sauf que cette fois-ci il y a un tour de relégation. Je ne pense pas qu’il faille se séparer de l’entraîneur. Filip Pesan est celui qui connaît le mieux les joueurs et qui saura le mieux exploiter leurs qualités. Le HCA fait aussi face à une question de business par rapport à son contingent. Nous n’avons pas des étrangers comme à Kloten ou Langnau qui sont capables de vraiment faire la différence. Derrière, l’équipe est assez solide, elle n’est jamais vraiment loin de l’adversaire, par contre ça pêche à la finition. Il nous faudrait un bon attaquant suisse capable de mettre des buts et un super étranger. Les dirigeants ajoulots devraient avoir un œil sur la Coupe Spengler pendant les fêtes pour repérer un mercenaire sans contrat. »





Yann Voillat : « On ne peut provoquer un choc psychologique qu’une fois par saison et il faudra alors peut-être se tourner vers une solution interne »

« Il faut faire une réinitialisation dans la tête et oublier toutes ces défaites. On voit que dans les moments décisifs, les joueurs se crispent au lieu d’être tranchants et en confiance pour apporter ce dont ils sont capables. Un travail avec un coach mental serait opportun. Remplacer Filip Pesan n’est pas la bonne piste, à mon avis. Malgré des choix audacieux, appréciés ou non, il essaie des choses avec les leviers qui sont les siens pour secouer l’équipe. Et la saison est encore longue. On ne peut provoquer un choc psychologique qu’une seule fois. Il risque aussi d’y avoir un problème financier, avec Gary Sheehan qui est encore sous contrat. Si un changement à la bande s’impose plus tard, il faudra peut-être se tourner vers une solution à l’interne, avec l’assistant Petteri Nummelin ou Ivano Zanatta qui est aussi dans le staff. »