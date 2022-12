La Coupe Spengler est de retour

La ferveur de la Coupe Spengler va à nouveau gagner Davos. Le tournoi de hockey sur glace grison commence ce lundi après avoir été annulé ces deux dernières années à cause de la pandémie de Covid-19. Cette 94e édition réunit dans le groupe Cattini l’équipe locale du HC Davos, le Team Canada et le Sparta Prague. Le groupe Torriani verra lui s’affronter Ambri, les Finlandais d’Helsinki et les Suédois d’Örebro. Les Tessinois du portier Benjamin Conz entrent d’ailleurs en lice cet après-midi contre Örebro. Pour le gardien jurassien qui connait cette compétition, « l’ambiance et l’atmosphère » rendent cet évènement spécial. « C’est un moment qui fait du bien pour la tête et qui coupe un peu du championnat », déclare-t-il.