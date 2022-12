L’infirmerie du HC Ajoie se vide

Le HC Ajoie va pouvoir attaquer la nouvelle année avec de la profondeur dans son effectif. Trois de ses attaquants blessés sont à nouveau aptes à la compétition. Jonathan Hazen, Steven Macquat et Gregory Sciaroni se sont entraînés avec le reste du groupe ce vendredi matin. Les trois hockeyeurs pourront être alignés lundi face à Zoug à l’occasion du prochain match des « jaune et noir » dans le championnat de National League (en direct sur RFJ dès 15h30). L’infirmerie du HCA compte encore trois pensionnaires. Les attaquants Ian Derungs, Lilian Garessus et Matteo Romanenghi ne devraient pas retrouver la compétition avant fin janvier. /msc