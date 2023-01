Des transferts à venir au HC Ajoie

« On a des signatures qui sont proches d’être prêtes et annoncées ». Les paroles de Julien Vauclair devraient certainement rassurer bon nombre de supporters du HC Ajoie. Alors que la formation jurassienne prend la route de Zurich ce vendredi dans le championnat de National League (en direct sur RFJ dès 19h30), le club à la Vouivre n’a pas encore communiqué le moindre engagement pour la prochaine saison. Ça ne saurait tarder, selon le directeur sportif ajoulot. « Je pense que dans les prochaines semaines on aura 2-3 joueurs qui seront renouvelés et 1-2 arrivées », lâche l’ancien défenseur international.