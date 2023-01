Le HC Ajoie signe une de ses plus grosses prestations depuis son retour dans l'élite. Vendredi soir, l'équipe jurassienne l'a emporté 3-2 sur la glace des ZSC Lions pour signer son premier succès en 2023. Courageux et déterminé, le HCA a aussi évolué sans complexe pour déstabiliser une des meilleures équipes du pays et signer trois points qu'on n'oubliera pas de sitôt. Développement suit. /mle