Porrentruy espère attirer 10'000 spectateurs au mondial U18

Gratuité des entrées pour les moins de 20 ans… et des transports publics !

Néanmoins, il faudra convaincre le public de se déplacer sans la Suisse qui aurait, à n’en pas douter, dopé l’esprit patriotique et générer une affluence plus naturelle. « Nous faisons donc un effort pour faciliter l’accessibilité. La gratuité était prévue par la fédération suisse pour les spectateurs moins de 16 ans, nous l’élargissons à 20 ans (NDLR Sous réserve de venir « en groupe »). Et pour tout détenteur de billet, l’accès à la patinoire sera gratuit via les transports publics », explique Claude Hêche. Une gratuité des transports qui s’étendra jusqu’à la région bâloise, Bienne, St-Imier et La Chaux-de-Fonds. « C’est un championnat du monde des jeunes, donc avec et pour des jeunes », justifie le président du comité d’organisation qui espère avec cette politique attirer 10'000 spectateurs sur les 14 matches qui se joueront à Porrentruy. Pour cela, le budget s’élève à 140'000 francs qui couvre essentiellement les besoins en sécurité et la politique de gratuité, 30'000 francs restant à trouver. L’organisation nécessite également 80 à 100 bénévoles chaque jour.