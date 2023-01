Les (fous) espoirs du HC Ajoie

Un rythme de play-off

Le HC Ajoie patine sur un rythme fou depuis un mois. Il amasse 1,78 point par match en moyenne, soit le 5e meilleur rendement de National League au cours du dernier mois. Seuls Fribourg (2,1), Kloten (2), Rapperswil (1,88) et Davos (1,83) font mieux que les Jurassiens sur cette période. Les Ajoulots sont toujours derniers du classement, mais ils ont fait fondre l’écart qui les séparent de l’avant-dernier Lausanne, le faisant passer de 14 à 4 points ! La tendance est très claire. Si le HCA parvient à maintenir ce rythme – ce qui serait un exploit – il approcherait des 60 points en fin de saison. Un total qui pourrait bien lui permettre d’entamer les play-out à domicile, car la formation vaudoise est à la dérive avec sa moyenne de 0,8 point par match depuis un mois. Le 13e rang n’est donc plus forcément une utopie pour les « jaune et noir ». En tenant compte de ces chiffres, Ajoie bouclerait le championnat avec 59 unités au compteur contre 51 pour Lausanne.





Des play-out sans le HCA ?

Et si on regarde encore plus haut, un maintien à l’issue de la saison régulière n’est plus une option totalement lunaire. Le HC Ajoie peut avoir la 12e place de Lugano dans le viseur. Mais pour cela, il faut que la phalange jurassienne ne fléchisse pas et que l’équipe tessinoise n’accumule pas plus d’un point par match, ce qui est sa moyenne depuis un mois. Si le HCL maintient le cap, il terminera l’exercice avec 60 points… 1 de plus que les Vouivres. Tous les espoirs sont permis. /msc