Six signatures au HC Ajoie

Le HC Ajoie fait chauffer le stylo. En marge du match face à Rapperswil ce vendredi soir, il annonce la prolongation des contrats de cinq joueurs et l’arrivée d’un nouveau défenseur. Parmi les reconductions, le club à la Vouivre est parvenu à s’assurer les services de l’Américain TJ Brennan, 33 ans. L’actuel meilleur buteur des défenseurs de National League avec 14 réussites portera le maillot ajoulot deux saisons supplémentaires. Le défenseur Bastien Pouilly, 26 ans, défendra également le chandail « jaune et noir » jusqu’au printemps 2025. Les attaquants Steven Macquat, 26 ans, Reto Schmutz, 30 ans, et Ueli Huber, 27 ans, ont prolongé d’un hiver leur aventure avec le HCA.





Un nouveau visage d'expérience

Le HC Ajoie apporte enfin une dose d’expérience supplémentaire à son arrière-garde. Il a mis sous contrat le défenseur Jannik Fischer pour deux saisons. Le joueur de 32 ans débarquera dans le Jura en provenance d’Ambri. Il compte 560 matches de National League à son actif et trois sélections en équipe de Suisse. /comm-mle-msc