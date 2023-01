Un nouveau gardien débarque au HCA

Le HC Ajoie assure ses arrières. L’équipe jurassienne de National League de hockey sur glace s’est attachée dès à présent les services de Noah Patenaude, d'après un communiqué diffusé ce mardi. Le gardien neuchâtelois de 20 ans a signé un contrat avec le HCA jusqu’au terme de la saison 2024/2025. Avant de poser ses valises à la Raiffeisen Arena, il a évolué avec les Ticino Rockets, en Swiss League. Il y a joué 14 matches durant cet exercice et y a brillé avec 92,5% d’arrêt. L’ancien junior de Neuchâtel et de Bienne a également fait ses gammes pendant trois saisons en Ligue Majeure Junior du Québec. Noah Patenaude est aussi le portier de l’équipe de Suisse des moins de 20 ans. Il partagera donc la cage du HCA avec Tim Wolf et Damiano Ciaccio pour la fin de cette saison. /comm-mle