Martin Bergeron quitte le HC Tramelan

Martin Bergeron ne sera plus à la bande du HC Tramelan. L’entraineur a pris la décision de quitter l’équipe de 1re ligue de hockey sur glace après avoir été à sa tête durant six saisons. L’annonce a été faite à l’équipe samedi soir. « Cela fait 17 ans que je suis entraineur, je suis un homme qui ne fait pas les choses à moitié et il y a une fatigue mentale qui m’a travaillé tout l’hiver », explique Martin Bergeron. Il estime également « que l’équipe a peut-être besoin d’un autre discours ». D’autres projets sont dans le viseur du Canadien, mais il assure qu’il ne coachera aucune équipe de hockey sur glace la saison prochaine.